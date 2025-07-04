المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية: إيران تدين بشدة استمرار الإبادة الجماعية في فلسطين المحتلة والهجمات المتواصلة من قبل الكيان الإسرائيلي هي جرائم حرب غير مسبوقة

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