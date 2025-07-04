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الرئيس عون انتقل إلى مكتب المدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار حيث التقى به في حضور الوزير عادل نصار ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أيمن عويدات

Lebanon 24
04-07-2025 | 02:39
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