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"رويترز" عن مصادر مطلعة: حزب الله لا يعتزم تسليم كامل ترسانته وسيحتفظ بأسلحة خفيفة وصواريخ مضادة للدروع للدفاع ضد أي هجوم مستقبلي

Lebanon 24
04-07-2025 | 04:46
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