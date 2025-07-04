Advertisement

أخبار عاجلة

منظمة الصحة العالمية: أكثر من 300 شخص بحاجة إلى إجلاء طبي عاجل خارج قطاع غزة

Lebanon 24
04-07-2025 | 05:13
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
منظمة الصحة العالمية: ما يزال أكثر من 10 آلاف مريض في غزة بحاجة إلى إجلاء طبي
lebanon 24
04/07/2025 14:48:14 Lebanon 24 Lebanon 24
منظمة الصحة العالمية: ليس هناك أي مبرر لمنع المعدات الطبية والأدوية من دخول قطاع غزة
lebanon 24
04/07/2025 14:48:14 Lebanon 24 Lebanon 24
منظمة الصحة العالمية: غارات جوية إسرائيلية وقعت قرب قافلة إجلاء المرضى ما ألحق أضرارا بالمركبات وسيارات الإسعاف
lebanon 24
04/07/2025 14:48:14 Lebanon 24 Lebanon 24
منظمة الصحة العالمية: المستشفيات في غزة مكتظة بالمصابين ومخزون الدم منخفض والمختبرات مدمّرة
lebanon 24
04/07/2025 14:48:14 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
07:13 | 2025-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:05 | 2025-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:52 | 2025-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:40 | 2025-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:38 | 2025-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:13 | 2025-07-04
07:05 | 2025-07-04
06:52 | 2025-07-04
06:40 | 2025-07-04
06:38 | 2025-07-04
06:35 | 2025-07-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24