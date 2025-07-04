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الصحة العالمية: 630 قتيلا في مناطق توزيع الأغذية بقطاع غزة حتى تاريخ 27 حزيران
Lebanon 24
04-07-2025
|
05:37
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