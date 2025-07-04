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السفير الأميركي بإسرائيل لوسائل إعلام إسرائيلية: ترامب أوضح أنه لا مستقبل لحماس وأعتقد أن هذا هو النهج الصحيح

Lebanon 24
04-07-2025 | 06:35
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