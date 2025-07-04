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"وول ستريت جورنال" عن مصادر: الوكالة الدولية للطاقة الذرية سحبت مفتيشها من إيران بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة

Lebanon 24
04-07-2025 | 08:21
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