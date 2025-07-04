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أردوغان أكد خلال لقائه بالرئيس الإيراني أهمية تحويل وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل إلى هدوء دائم وضرورة حل القضايا عبر المفاوضات (الأناضول)

Lebanon 24
04-07-2025 | 10:52
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