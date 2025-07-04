Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الخارجية البريطاني: بوتين قتل أكثر من ألف مدني وجرح أربعة آلاف هذا العام ويجب الذهاب لوقف إطلاق نار كامل وغير مشروط الآن

Lebanon 24
04-07-2025 | 11:32
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس الفرنسي: السلام العادل والدائم بين روسيا وأوكرانيا يبدأ بوقف إطلاق نار كامل وغير مشروط وهو الاقتراح الذي نطرحه مع الولايات المتحدة
lebanon 24
04/07/2025 21:21:13 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز: مشروع قرار في مجلس الأمن يدعو لوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة
lebanon 24
04/07/2025 21:21:13 Lebanon 24 Lebanon 24
ماكرون: يجب على الرئيس بوتين أن يظهر رغبته في السلام بقبول وقف إطلاق نار غير مشروط لمدة 30 يوماً في أوكرانيا
lebanon 24
04/07/2025 21:21:13 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الباكستاني: هذا ليس اتفاقا جزئيا بل هو تفاهم كامل لوقف إطلاق النار بين البلدين
lebanon 24
04/07/2025 21:21:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
14:20 | 2025-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:18 | 2025-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:08 | 2025-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:08 | 2025-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:06 | 2025-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:20 | 2025-07-04
14:18 | 2025-07-04
14:08 | 2025-07-04
14:08 | 2025-07-04
14:06 | 2025-07-04
13:19 | 2025-07-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24