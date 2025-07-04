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أطباء بلا حدود: ندين قتل الجيش الإسرائيلي موظفا سابقا لدينا مع 15 فلسطينيا كانوا بانتظار مساعدات أمس بخان يونس

Lebanon 24
04-07-2025 | 12:33
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