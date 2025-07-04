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وزير العدل عادل نصار: إعتمدنا معيار الكفاءة والإنتاجية وتم تعيين أكثر من 30 قاضيًا في مراكز شاغرة والرئيس عون كان متفهّمًا لهذا التوجّه كما أن الأوساط القضائية أقرّت بأن العملية جرت وفق أسس موضوعية (LBCI)

Lebanon 24
04-07-2025 | 14:18
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