الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: عندما خضنا معركة أولي البأس وطوفان الأقصى المساندة لغزة فقد قدمنا عدداً كبيراً من الشهداء لكن أيضاً من ضمن هؤلاء الشهداء عدد من النساء وعدد من الأطفال في ساحة المعركة

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