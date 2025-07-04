قاسم: نحن مقاومة في مواجهة الاحتلال ‏الذي يحتل الأرض واليوم هذا الاحتلال الإسرائيلي كيف يمكن أن نتعامل معه؟ لا بد أن يخرج من أرضنا و‏لا بد أن نقاومه وأن نواجهه

Lebanon 24