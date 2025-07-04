قاسم: هل يعقل ألا تقول شيئاً للعدوان؟ ودائماً ترص على جماعتك وعلى أهل وطنك وتقول لا أنتم أولًا يجب أن تتخلوا عن سلاحكم وعن مقاومتكم وعن إمكاناتكم؟

Lebanon 24