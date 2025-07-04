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سوريا: قتلى وجرحى في استهداف سيارة تقل عناصر من الجيش على طريق أثريا شرقي البلاد

Lebanon 24
04-07-2025 | 16:44
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