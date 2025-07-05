سلام: الاستعراضات المسلحة في بيروت غير مقبولة وسنلاحق الفاعلين

كتب رئيس الحكومة عبر منصة اكس: "الاستعراضات المسلحة التي شهدتها غير مقبولة باي شكل من الأشكال وتحت اي مبرر كان. وقد اتصلت بوزيري الداخلية والعدل وطلبت منهما اتخاذ كل الإجراءات اللازمة إنفاذاً للقوانين المرعية الإجراء ولتوقيف الفاعلين وإحالتهم على التحقيق."

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