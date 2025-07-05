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سلام: الاستعراضات المسلحة في بيروت غير مقبولة وسنلاحق الفاعلين

Lebanon 24
05-07-2025 | 02:13
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كتب رئيس الحكومة نواف سلام عبر منصة اكس: "الاستعراضات المسلحة التي شهدتها بيروت غير مقبولة باي شكل من الأشكال وتحت اي مبرر كان. وقد اتصلت بوزيري الداخلية والعدل وطلبت منهما اتخاذ كل الإجراءات اللازمة إنفاذاً للقوانين المرعية الإجراء ولتوقيف الفاعلين وإحالتهم على التحقيق."
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