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وزير الداخلية الأردني: 97 ألف لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم منذ بداية العام

Lebanon 24
05-07-2025 | 03:48
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