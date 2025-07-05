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الرؤساء الثلاثة سيجتمعون في قصر بعبدا اليوم بعيداً عن الإعلام لوضع اللمسات الأخيرة رداً على مقترح بارّاك (الجديد)

Lebanon 24
05-07-2025 | 05:54
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