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أ. ف. ب عن مصدر رسمي: إسرائيل لم تتخذ قرارها بعد رد حماس على مقترح الهدنة
Lebanon 24
05-07-2025
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06:15
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