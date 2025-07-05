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الخارجية الإيرانية: الرأي العام الإيراني غاضب حاليا لدرجة أن لا أحد يجرؤ على الحديث عن المفاوضات والدبلوماسية (الحدث)

Lebanon 24
05-07-2025 | 06:46
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