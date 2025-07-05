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وزير الاوقاف السورية محمد أبو الخير شكري يستقبل المفتي دريان في هذه الاثناء في المحطة الثالثة وما قبل الاخيرة التي ستكون في قصر الشعب

Lebanon 24
05-07-2025 | 08:10
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