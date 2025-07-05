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الرئاسة السورية: الرئيس الشرع استقبل وزير الخارجية البريطاني في دمشق وبحثا العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات الإقليمية

Lebanon 24
05-07-2025 | 09:12
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