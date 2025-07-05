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"رويترز" عن مصدر مطلع على الاتصال بين ترامب وزيلينسكي: متفائلون بإمكانية استئناف إمدادات صواريخ الباتريوت

Lebanon 24
05-07-2025 | 09:28
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