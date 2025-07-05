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الأمين العام لحلف النيتو لـ"نيويورك تايمز": نواجه تحديات جيوسياسية هائلة
Lebanon 24
05-07-2025
|
10:39
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