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الرئيس عون خلال لقاء وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي: الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة تفرض ضرورة بقاء "اليونيفيل" من أجل تطبيق القرار 1701

Lebanon 24
05-07-2025 | 12:10
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