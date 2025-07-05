عون: استمرار الاحتلال الإسرائيلي للتلال الخمس واعتداءاته المتكررة وعدم الإفراج عن الأسرى يُصعّب على الدولة بسط سلطتها الكاملة وحماية المواطنين وتطبيق قراراتها ومنها حصرية السلاح

Lebanon 24