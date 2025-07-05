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عون: استمرار الاحتلال الإسرائيلي للتلال الخمس واعتداءاته المتكررة وعدم الإفراج عن الأسرى يُصعّب على الدولة بسط سلطتها الكاملة وحماية المواطنين وتطبيق قراراتها ومنها حصرية السلاح

Lebanon 24
05-07-2025 | 12:11
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