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وزير الخارجية البريطاني لعون: نؤكد استمرار دعم الجيش في مختلف المجالات ومتابعة المملكة المتحدة باهتمام للوضع في لبنان

Lebanon 24
05-07-2025 | 12:12
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