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هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل لم ترفض رد حماس بشكل شامل وترى أن هناك ما يمكن العمل عليه

Lebanon 24
05-07-2025 | 13:22
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