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التلفزيون الإيراني: وزير الخارجية عباس عراقجي تباحث هاتفياً مع نظيره المصري بدر عبد العاطي حول أخر التطورات في المنطقة

Lebanon 24
05-07-2025 | 13:43
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