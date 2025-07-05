Advertisement

أخبار عاجلة

اليابان: المفاوضات جارية مع الولايات المتحدة ونحاول تجنب فرض رسوم جمركية أعلى

Lebanon 24
05-07-2025 | 15:16
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة: المفاوضات لا تزال جارية بشأن غزة
lebanon 24
06/07/2025 02:21:41 Lebanon 24 Lebanon 24
كندا تعلق بعض الرسوم الجمركية المضادة على الولايات المتحدة
lebanon 24
06/07/2025 02:21:41 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس وزراء اليابان وترامب يناقشان الرسوم الجمركية هاتفيًا
lebanon 24
06/07/2025 02:21:41 Lebanon 24 Lebanon 24
فاينانشيال تايمز: الهند تسعى لإبرام اتفاقية تجارية مؤقتة مع الولايات المتحدة هذا الأسبوع
lebanon 24
06/07/2025 02:21:41 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
16:52 | 2025-07-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:51 | 2025-07-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:45 | 2025-07-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:26 | 2025-07-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:54 | 2025-07-05 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:52 | 2025-07-05
16:51 | 2025-07-05
16:45 | 2025-07-05
16:26 | 2025-07-05
15:54 | 2025-07-05
15:53 | 2025-07-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24