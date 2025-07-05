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يديعوت أحرونوت: نتنياهو ورئيس الأركان زامير دخلا في نقاش محتدم بشأن المناطق الإنسانية بغزة

Lebanon 24
05-07-2025 | 23:55
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