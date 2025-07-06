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هيئة البث الإسرائيلية عن بن غفير: أدعو نتنياهو للانسحاب من مخطط الاستسلام في غزة والعودة إلى مخطط الحسم

Lebanon 24
06-07-2025 | 01:34
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