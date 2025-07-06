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الرئيس نواف سلام من راشيا: الطريق الى استعادة الدولة هو استكمال اتفاق الطائف وتصحيح ما شُوه بالممارسة ومن أهم النقاط التي لم تتحقق في الطائف هي اللامركزية الموسعة والإنماء المتوازن ومن دونه لا استقرار في البلد

Lebanon 24
06-07-2025 | 03:18
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