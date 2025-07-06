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سموتريتش: نتنياهو والمجلس الوزاري الأمني المصغر في إسرائيل صادقا أمس على قرار خاطئ بشأن إدخال مساعدات إلى قطاع غزة لتصل أيضا إلى حماس

Lebanon 24
06-07-2025 | 04:09
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