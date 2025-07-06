رئيس الحكومة نواف سلام: البقاع من أكثر المناطق اللبنانية التصاقاً بفكرة الدولة وخيار السلم الأهلي وعلي أن أقرّ بأنّ البقاع عانى من الإهمال والتقصير لوقت طويل

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