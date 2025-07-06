رئيس الحكومة نواف سلام من البقاع: لا دولة بلا سيادة ومعنى السيادة أن تكون الدولة قادرة على فرض سلطتها على كامل أراضيها بقواها حصراً وأن يكون قرار الحرب والسلم بيدها وحدها

Lebanon 24