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الجيش الإسرائيلي يفجّر مواقع في منطقة الجولان كانت تابعة للجيش السوري السابق

Lebanon 24
06-07-2025 | 07:51
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