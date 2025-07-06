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مصادر حكومية للقناة 13 الإسرائيلية: نتنياهو يغادر إلى واشنطن دون قرار يُقيّده بخطوط حمراء لصفقة غزة

Lebanon 24
06-07-2025 | 10:22
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