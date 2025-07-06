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هيئة البث الإسرائيلية عن نتنياهو في محادثات مغلقة: أرغب في التوصل إلى اتفاق وأنا واثق من أن ذلك ممكن

Lebanon 24
06-07-2025 | 13:44
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