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يديعوت أحرونوت عن ويتكوف: أشيد بدور قطر في الوساطة بمفاوضات وقف إطلاق النار في غزة

Lebanon 24
06-07-2025 | 14:57
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