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وزير الدفاع الإسرائيلي: هاجمنا أهدافاً إرهابية في موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ومحطة رأس الخطيب للطاقة

Lebanon 24
06-07-2025 | 17:18
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