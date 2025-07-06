عدد من الجرافات الإسرائيلية محمية بدبابات ميركافا توغلت لمسافة اكثر من 200 م ووصلت الى الطريق الرئيسي في محيط منطقة "بوابة فاطمة" وتعمل على تجريف المكان وشق طريق ترابي وسط انتشار للجيش اللبناني

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