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يسرائيل هيوم: فريق التفاوض بالدوحة أبلغ نتنياهو أن المحادثات تمضي بإيجابية
Lebanon 24
07-07-2025
|
00:59
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