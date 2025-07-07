Advertisement

أخبار عاجلة

البث الإسرائيلية: ترمب أبدى استعدادا لضمان عدم عودة الحرب في غزة بعد هدنة الـ 60 يوما

Lebanon 24
07-07-2025 | 01:07
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مصادر الحدث: حماس طالبت بتعديلات تتضمن الالتزام بعدم استئناف القتال بعد هدنة الـ 60 يوما
lebanon 24
07/07/2025 09:30:57 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: إسرائيل وافقت على شروط هدنة في غزة مدتها 60 يوماً
lebanon 24
07/07/2025 09:30:57 Lebanon 24 Lebanon 24
ويتكوف: يجب إعادة نصف الرهائن الأحياء ونصف الأموات للتوصل لهدنة 60 يوما
lebanon 24
07/07/2025 09:30:57 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس عن مقترح ويتكوف: يستمر وقف النار بعد الـ 60 يوما ما دامت المفاوضات مستمرة بإيجابية
lebanon 24
07/07/2025 09:30:57 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
02:29 | 2025-07-07
02:28 | 2025-07-07
02:26 | 2025-07-07
02:16 | 2025-07-07
01:52 | 2025-07-07
01:41 | 2025-07-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24