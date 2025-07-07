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وكالة "مهر" للأنباء: مستشار القائد العام للحرس الثوري يقول إن طهران يمكنها إطلاق صواريخ لمدة عامين دون نفاد قدرتها

Lebanon 24
07-07-2025 | 03:00
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