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المستشار العسكري للمرشد الإيراني: إسرائيل تعرف أن إيران لم تستخدم بعد كل قواتها وجيشنا لم يشارك بكامل قدراته

Lebanon 24
07-07-2025 | 05:05
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