برّاك: ليس على لبنان الالتزام بأي جدول زمني وعليه الوصول إلى الصيغة التي يريدها ولقد أتينا اليوم مع كبار عناصر طاقم العمل وتوافق اللبنانيين اليوم أمر ضروري للتوصل لأي حل

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