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سموتريتش: لم نكن نعلم أن الحوثيين كانوا يصنعون صواريخ ضدنا يصل مداها إلى 2000 كيلومتر في مخابئ ضخمة تحت الأرض

Lebanon 24
07-07-2025 | 06:24
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