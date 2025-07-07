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أجواء مفاوضات الدوحة بشأن اتفاق غزة إيجابية لكن لا اختراق حتى الآن وحماس تتمسّك بالتعديلات على مقترح ستيف ويتكوّف الأخير (العربية)

Lebanon 24
07-07-2025 | 09:11
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