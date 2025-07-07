رئيس الحكومة نواف سلام بعد لقائه برّاك: لضرورة الانسحاب الاسرائيلي الكامل من الاراضي اللبنانية ووقف الاعتداءات كاملا وبدء عملية الاعمار والافراج عن الاسرى

Lebanon 24